La guardia medica è salva vinta la battaglia

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Riscontriamo con piacere che l’impegno civico del Comitato Salviamo l’Ospedale di Pavullo ha ottenuto un risultato soddisfacente per chiarire il riordino dei servizi sanitari d’urgenza nell’alto Frignano". Lo dice Maria Cristina Bettini, referente dello stesso comitato, che in questi giorni ha ottenuto la risposta dell’Ausl alle sue istanze presentate lo scorso 17 marzo con la quale manifestava forte preoccupazione per gli effetti del progetto di riordino della rete dell’emergenza urgenza a livello regionale e declinata nel territorio provinciale modenese dalla locale Ausl e attraverso la Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria del 13 settembre 2023, che individuava nel CAU di Fanano la gestione delle urgenze a bassa complessità per la montagna.