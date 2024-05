La Forza di Noemi | 12 Anni Senza Mai Arrendersi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pescara - Nel cuore della notte, una storia di coraggio e determinazione., la piccola grande combattente di Guardiagrele, festeggia il suo dodicesimo compleanno, un traguardo che rappresenta molto più di una semplice data nel calendario. Nata il 31 maggio 2012,ha affrontato sfide che molti non possono nemmeno immaginare. La sua storia è diventata un simbolo die resilienza per molti, grazie alla sua incredibile determinazione a nonmai. La sua battaglia ha inizio con una diagnosi impietosa: atrofia muscolare spinale di tipo 1. Ma la famiglia di, guidata dal coraggioso papà Sciarretta, non si è lasciata abbattere. Dall'inizio, hanno affrontato ogni sfida con unastraordinaria, trasformando ogni ostacolo in un'opportunità di crescita e cambiamento.