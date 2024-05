La festa infinita dell’Atalanta | sfilata del bus per le vie di Bergamo tra migliaia di tifosi

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024), 31 maggio – Le note di ‘We are the Champions’, diffuse dall’altoparlante e cantate da decine didi, hanno accompagnato la notte didi. La notte in cui l’Atalanta europea ha sfilato con il bus scoperto con il trofeo dell’Europa League nelle vie di, scortata da due ali di folla tinte di nerazzurro assiepate sui marciapiedi. Dalla città alta a scendere in dentro, dove il grosso del popolo nerazzurro si è radunato alle porte storiche, a Porta Nuova, dove la Curva Nord aveva dato appuntamento per il raduno della parte più calda del tifo: decine dile persone assiepate, tra bandiere, sciarpe, fumogeni. Tanticon magliette storiche persino degli anni Ottanta, quelle ancora senza nome dietro ma con il numero di maglia che identificava il giocatore, come la 7 di Glenn Stromberg, una delle più sfoggiate daimeno giovani.