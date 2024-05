La festa dell’Atalanta bufala birra e tributo ai Nomadi | cosa fare stasera a Bergamo e provincia

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di venerdì 31 maggio 2024) La, la sagra dellaa Treviglio, ladellaartigianale BeerGhèm a San Pellegrino con ilai, tante feste e altro ancora. Sono diverse le iniziative organizzate in Bergamasca nella serata di venerdì 31 maggio. Ecco gli appuntamenti.si terrà l’attesaper l’Atalanta, vincitrice dell’Europa League 2024. “Venerdì 31 Maggio si festeggia tutti insieme!”, riporta il sitoBergamasca Calcio, fresca di qualificazione in Champions League e, soprattutto, vincitrice dell’edizione 2024 della Uefa Europa League dopo avere schiantato 3-0 i tedeschi del Bayer Leverkusen, imbattuti in stagione prima del match contro la Dea. Il percorso Partirà alle 20.30 da Largo Colle Aperto in Città Alta il pullman scoperto che, attraverso un preciso percorso, porterà la squadra, l’allenatore ed i dirigenti ad attraversareper festeggiare con tutti i tifosi atalantini questa storica stagione.