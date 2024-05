La FDA esamina la terapia con MDMA per il disturbo da stress post-traumatico citando rischi per la salute e difetti dello studio

Leggi tutta la notizia su newsnosh

(Di venerdì 31 maggio 2024) La FDAl’uso dicontro ildaLa Food and Drug Administration ha sollevato preoccupazioni sugli effetti dellaconper ildanelloche potrebbero ostacolare l’approvazione del trattamento. Preoccupazioni della FDA La FDA ha notato che i partecipanti e i terapisti riuscivano facilmente a distinguere chi assumevarispetto al placebo, evidenziando anchedi eventi cardiovascolari legati all’aumento della pressione sanguigna e della frequenza cardiaca. Analisi e questioni in discussione Un comitato consultivo si è riunito per valutare la richiesta di Lykos Therapeutics sull’uso della L'articolo La FDAlaconper ildaper laproviene da News Nosh.