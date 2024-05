La disinformazione sugli stipendi degli europarlamentari

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) C’è chi dice 18 mila e chi dice 25 mila. Sono queste le cifre che secondo numerosi post su Facebook si leggono nei cedolini dei parlamentari europei. A causa di questi presuntistellari in molti si indignano in vista delle prossime elezioni per rinnovare l’Europarlamento, che in Italia si terranno l’8 e 9 giugno prossimi. Ma quanto guadagna veramente un parlamentare europeo? Di base, 7.800 euro netti al mese. Vediamo nel dettaglio. Per chi ha fretta: Si sostiene che gliabbiano siano pagati tra 18 e 25 mila euro al mese. Loo base di un eurodeputato è di circa 7.800 euro netti al mese. A questo si aggiungono delle indennità e dei rimborsi, solo nel caso questi vengano usati per intero si possono raggiungere i 25 mila euro al mese.