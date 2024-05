La cybersicurezza ha scelto | ecco i progetti migliori del contest

Leggi tutta la notizia su notizie

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ilnazionale di“Let’s Cyber Game”, si è appena chiuso e le sorprese non sono mancate:di tutti Il panorama dellain Italia si arricchisce grazie all’innovazione portata dai giovani talenti delle ITS Academy. La scelta della cybersecurity- Ansa- Notizie.comIl concorso “Let’s Cyber Game”, promosso dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy (Mimit), ha visto la partecipazione di studenti provenienti da tutto il paese, con l’obiettivo di sviluppare videogiochi che educassero alla sicurezza informatica. Tra i numerosipresentati, “Shard Tower”, “Alcadata” e “Bean Team” hanno conquistato il podio, dimostrando come il gioco possa diventare un potente strumento educativo.: con “Let’s Cyber Game”, innovazione ed educazione attraverso il gioco La competizione ha coinvolto circa 150 studenti di 22 ITS Academy italiane specializzate nell’ICT.