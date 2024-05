La Corsa per Salvare la Gigante del Mare | Maxi Tartaruga Recuperata sulla Spiaggia del Borsacchio

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di venerdì 31 maggio 2024) Teramo - Una scoperta straordinariadella Riserva del: unasca Caretta-caretta è stata avvistata dalle guide della riserva naturale. Per portarla in salvo è stato necessario l'intervento tempestivo degli esperti del Centro Studi Cetacei di Pescara, che hanno utilizzato un carrello per trasportarla. Le guide della riserva hanno descritto la situazione come una vera e propriacontro il tempo, poiché la, pur viva, aveva notevoli difficoltà nel muoversi. Grazie all'intervento rapido degli esperti, l'animale è stato prontamente preso in cura e portato via per ricevere le cure necessarie. In seguito a questo evento straordinario, sono stati diffusi consigli via social per chiunque dovesse trovarsi nella stessa situazione.