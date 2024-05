La conferenza di pace in Svizzera è l’ennesima buffonata occidentale

Leggi tutta la notizia su ilprimatonazionale

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 mag – Una “di” insenza tutti i protagonisti del contendere. A Veirsalles nel 1946 non si organizzò nulla di così ridicolo, per citare un esempio “forte”, chiaramente, visto che – come è logico che sia – a unasu un conflitto di norma partecipano tutti coloro che ne fanno parte. Tanto è che nell’imbarazzo ci sono perfino gli Stati Uniti, ovvero i principali artefici delle mosse “europee” circa la guerra in corso in Ucraina. “di” insenza tutti gli attori Una “di” senza che ci siano entrambi i belligeranti non ha senso neanche per il più ritardato degli europeisti e dei filoamericani. Del resto se gli Stati Uniti stessi titubano a confermare la propria presenza, un minimo di imbarazzo deve trasparire perfino dagli ambienti della Casa Bianca.