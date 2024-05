La Cina lancia un’intelligenza artificiale basata sul pensiero di Xi Jinping | nasce ChatGPT-Xi

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di venerdì 31 maggio 2024) L'Accademia per gli studi del cyberspazio ha sviluppato un chatbot dedicato basato suldi Xi. Al momento si tratta ancora di uno strumento molto tecnico. Non serve per sostituire il leader ma per "migliorare l’educazione nel Paese in tema di sicurezza informatica". .