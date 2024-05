La Cina banna gli influencer che ostentano ricchezza e vite sfrenate e la dittatura si fa sentire

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di venerdì 31 maggio 2024) I social media inhanno deciso di bloccare diversinoti per aver messo in mostra i loro sfarzosi stili di vita, dopo l’annuncio di una campagna ufficiale per frenare le ostentazioni dionline, tra luxury, vestiti e gioielli. Lamette al bando gliL’account Douyin di Wang Hongquan, un content creator (reputato il Kim Kardashian cinese) che ha accumulato più di quattro milioni di follower con video che mostrano abiti firmati, voli di prima classe e la sua collezione di gioielli di giada, non era più accessibile martedì. Un messaggio di errore visualizzato sulla versione cinese di TikTok diceva che l’account di Wang era stato bloccato “a causa di violazioni delle linee guida della comunità di Douyin”.