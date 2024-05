La bufala della danza demoniaca al Cern

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di venerdì 31 maggio 2024) Circola su Facebook una vecchia clip (per esempio qui e qui) che in passato si riferiva alla Nato, mentre oggi viene “ri-localizzata” in una conferenza che si sarebbe tenuta aldi Ginevra, in Svizzera (che diventa il Belgio nelle condivisioni in oggetto). Il problema sta nel fatto che mostrerebbe una sorta di. Come già spiegato dal collega Alex Kuli per Lead Stories nel novembre 2022, si tratta di una vecchia, vediamo perché. Per chi ha fretta: Diverse condivisioni di una clip sembrano mostrare unache si sarebbe tenuta in una sede delin Belgio. Ildi Ginevra si trova in Svizzera. In precedenza la presuntaveniva collocata in una sede Nato in Belgio. Effettivamente la scena si volge vicino a una sede Nato a Gent, in Belgio.