La battaglia urbanistica Pgt scontro Tosi-Comune Lite e prove di pace

(Di venerdì 31 maggio 2024) È arrivato il momento di sedere allo stesso tavolo per discutere cosa prescriva il Pgt per il futuro di FrancoMeccanica: è questo l’esito finale di una mattinata di eventi che nasceva nel segno della contrapposizione feroce tra dirigenza della stessa, storica fabbrica e Amministrazione comunale. Proprio così, perché il patron di Francomeccanica, Alberto Presezzi, aveva organizzato per ieri mattina un sopralluogo per spiegare come il nuovo Pgt avrebbe messo alle corde l’azienda con le sue prescrizioni, impedendo la possibilità di crescere in futuro. Un incontro al quale erano stati invitati tutti i consiglieri comunali oltre al sindaco, Lorenzo Radice, e all’assessore Lorena Fedeli. Da questi ultimi era poi arrivato un no all’invito, giustificato dalla volontà di incontrarsi per queste questioni solo "negli uffici tecnici del": un diniego seguito dalla convocazione di una "contro conferenza stampa", a fine mattinata e a Palazzo Malinverni.