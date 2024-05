La barba senza baffi non è mai stata così di moda con una certa nostalgia per gli Anni Novanta

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di venerdì 31 maggio 2024) Direttamente daglitorna dila, conosciuta anche comesottogola,Amish o, in inglese, chinstrap beard. Questo stile di, che aveva raggiunto unapopolarità alla fine del vecchio millennio, torna più forte che mai. Il suo feeling minimalista, richiede comunque unacura per mantenere la linea netta e ben definita lungo la mascella e noi ti spieghiamo tutto, la storia, come eseguirla e che prodotti utilizzare. Storia e caratteristiche della chinstrap beard, alias laMiddle-Aged Man With Chinstrap Beard Middle-aged Man with Chinstrap Beard, Hand Tucked Inside Buttoned Jacket, 1840s-50s. Artist W. & F. Langenheim, William Langenheim, Frederick Langenheim. (Photo by Heritage Art/Heritage Images via Getty Images) Heritage Images/Getty Images Si tratta di un tipo di rasatura che ci portiamo avanti da secoli, se non millenni e possiamo riconoscere sui busti in marmo di Caracalla e dei filosofi dell’antica Grecia, come nell'America di Abramo Lincoln e nei dipinti medievali.