La bandiera della Palestina Brigata ebraica contro Sala | Non strizzi l’occhio ai fanatici

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di venerdì 31 maggio 2024) Una discussione in Consiglio comunale sull’esposizione, per il sindaco Giuseppe, "può essere utile". Ne ha parlato a marginepresentazioneBeauty Week, sottolineando che "Palazzo Marino è la casa dell’amministrazione comunale,Giunta e del Consiglio. In generale - ha detto - diventa sempre un dibattito a livello di Consiglio comunale: se ne vogliono discutere, e se la discussione, al di là dell’esposizione, serve anche per fare il punto del tipo di posizionamento politico che deve prendere la nostra città, può essere utile". "Io ovviamente ho le mie idee", ha aggiunto. E ancora: "Oggettivamente leggere che ci saranno ancora sette mesi di guerra, come dice il consigliere nazionale per la sicurezza, fa venire i brividi perché ad oggi i morti palestinesi sono 36mila, figuriamoci quanti saranno con altri sette mesi di guerra.