Kvara rilancio impressionante del PSG | come hanno reagito ADL e Conte

Leggi tutta la notizia su spazionapoli

(Di venerdì 31 maggio 2024) Khvichatskhelia è nel mirino del PSG. Il club francese ha già preparato un nuovo assalto al Napoli per il georgiano. La storia d’amore tratskhelia e il Napoli continuerà ancora per diversi anni. Arrivato in Campania“mina vagante”, ha dimostrato tutta la sua classe a suon di gol e giocate, conducendo la squadra verso lo Scudetto. Nella seconda stagione, le cose sono andate diversamente, ma le difficoltà sono estese a tutti i calciatori. Ciò nonostante, però, il club crede fortemente nelle qualità dell’esterno, motivo per il quale continuerà ad essere un uomo chiave. L’approdo di Antonioa Napoli è ormai molto vicino. Per mettere la propria firma nero su bianco, il tecnico ha chiesto delle garanzie importanti. Tra queste c’era la permanenza di Khvichatskhelia.