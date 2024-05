Krysten Ritter star di Jessica Jones parla delle speculazioni sul suo ritorno nel MCU

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024)disul suonel MCU Daredevil: Born Again si è recentemente assicurato un’uscita a marzo 2025 su Disney+ e i fan restano ansiosi di vedere quali personaggi del passato dell’Uomo Senza Paura lo raggiungeranno nel MCU. È già stata confermata la presenza del Punisher di Jon Bernthal al fianco del Matt Murdock di Charlie Cox, ma le voci sulla presenza dinei panni dicontinuano a circolare. Di recente, l’attrice è sembrata confermarlo con un post su Instagram che la vedeva vestita con la maglietta “Save Our Souls” di. Alla domanda di Collider se si fosse resa contoemerse in rete riguardo un suonel MCU che quel post ha creato, laha risposto: “No, in realtà.