Knives Out 3 che ora si intitola Wake Up Dead Man ha guadagnato 6 nuovi attori e personaggi da paura

(Di venerdì 31 maggio 2024) "Bene, dichiaro che potrebbe esserci dietro l'angolo un altro mistero", direbbe il Benoit Blanc di Daniel Craig se chiamato a parlare di unOut 3. Dopo il successo del primo film che ha visto l'investigatore privato alle prese con la controversa questione della morte di un ricco patriarca, con tutti i suoi eredi seduti sulla sedia dei sospetti, Netflix si è fiondata a coinvolgere Rian Johnson per un sequel. Nel 2022 è arrivato Glass Onion un'altra storia di delitti e misteri in ambienti più che benestanti, questa volta ambientata nel mondo dei tech mogul. Naturalmente si è trattato di un altro grande blockbuster che ha reso inevitabile un terzo capitolo della saga investigativa (in realtà già nei pensieri dello streamer al momento degli accordi).