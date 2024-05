Kiev sta attaccando il territorio russo con i missili a lungo raggio occidentali

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 31 maggio 2024) Gli attacchi sempre più in profondità dell’esercito ucraino in, rischiano di accelerare l’escalation fra il Blocco Atlantico e Mosca. I droni lanciati dainfatti stanno colpendo importantissime stazioni radar del Cremlino. I piani die degli alleati NATO ormai sono abbastanza chiari. Preso atto ormai dell’impossibilità di Zelensky di battere i russi sul campo di battaglia. Dinnanzi ad un’avanzata di Mosca che da settimane prosegue con una velocità mai vista prima. Si cerca con l’armamentario occidentale più sofisticato di colpire in profondità il, danneggiandone le infrastrutture più strategiche. Prendendo di mira le raffinerie, per inceppare il flusso finanziario verso Mosca, e nelle ultime settimane anche le stazioni radar.