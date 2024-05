Kate Middleton non parteciperà agli eventi pubblici | la decisione dei medici

Fonte : ildifforme di 31 mag 2024

. Articolo pubblicato venerdì 31 Maggio 2024, 08:37 Kate Middleton farà una pausa dagli impegni pubblici. Dopo la tragica notizia della principessa che ha il cancro, il medico non le ha lasciato il via libera per partecipare agli eventi della Corona.

