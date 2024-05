Kaspersky MDR è stato nominato Champion nel report Emotional Footprint di SoftwareReviews

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) (Adnkronos) - Milano, 31 maggio 2024.hacome uno deitra i principali provider di software del settore per il suo Managed Detection and Response (MDR). Secondo il2024, il servizio di sicurezzaha ricevuto un ottimo giudizio da parte dei clienti con i punteggi massimi per la risoluzione dei conflitti e l'esperienza di servizio. A fine aprile,, fonte completa di dati e insight relativi ai buyer per il mercato del software aziendale, ha pubblicato l'2024 per le soluzioni di Managed Detection and Response.ha condotto un'indagine approfondita tra gli utenti finali per raccogliere il loro back sull'esperienza con i prodotti MDR più performanti, misurando la soddisfazione degli utenti attraverso 26 indicatori dell'