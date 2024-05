Fonte : calcionews24 di 31 mag 2024

com per parlare tra le altre cose di Thiago Motta alla Juventus. THIAGO MOTTA – «Diverse volte ho sostenuto il suo valore e la. Enrico Preziosi ha parlato di vari argomenti tra cui Thiago Motta alla Juventus, la vittoria dell’Atalanta in Europa League e il Como in A L’ex presidente del Genoa Enrico Preziosi è intervenuto a ilovepalermocalcio.

Juventus Preziosi | Thiago Motta è PRONTO Felice per l’Europa League di Gasperini e per il Como in Serie A