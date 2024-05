Juve si prova a convincere Rabiot | offerta biennale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Torino, 31 maggio 2024 - Thiago Motta punta su Adriene laa rinnovare il contratto in scadenza. Se il rapporto tra il francese e Max Allegri era solidissimo, altrettanto è quello con l’ex tecnico del Bologna, che conosceda tempo e lo apprezza sotto tutti i punti di vista. I due si sono salutati nel sotto passaggio di Bologna poco prima del match del Dall’Ara e Motta, che è allenatore in pectore bianconero, vuole ripartire da lui, che è forse il centrocampista più affine alle sue idee di calcio. Maha il contratto in scadenza a giugno e le sirene del mercato europeo si fanno sentire. Urge trovare una soluzione in fretta anche perché lo stesso giocatore vuole decidere del suo futuro prima dell’Europeo e potersi concentrare pienamente sulla sua nazionale.