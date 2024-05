Just Cause | il celebre videogioco d’azione diventerà un film

Leggi tutta la notizia su screenworld

(Di venerdì 31 maggio 2024), ildi Square Enix e Avalanche Studios,unlanciato dalla Universal Pictures come leggiamo su Hollywood reporter. Il regista sarà Ángel Manuel Soto, noto per aver diretto Blue Beetle, che si occuperà anche dell’adattamento cinematografico. Kelly McCormick e David Leitch, produttori di The Fall Guy e Nobody, hanno un accordo con la Universal per produrre il, attraverso la loro società di produzione indipendente 87 North. Tra i produttori figurano anche Dmitri M. Johnson, Mike Goldberg e Timothy I. e Stevenson di Story Kitchen. Il team ha già lavorato nel mondo dei videogiochi con adattamenti di titoli come Tomb Raider e Sonic the Hedgehog. Il produttore esecutivo sarà Dan Jevons e Max Jacoby supervisionerà il progetto per 87North.