Jurassic World | Mahershala Ali nel prossimo film?

(Di venerdì 31 maggio 2024) La sagapotrebbe contare sul premio OscarAli per ilin uscita a luglio 2025. Secondo il the Hollywood Reporter, infatti, Universal Pictures avrebbe avviato le trattative per portare a bordo del cast il celebre attore hollywoodiano,a vestire i panni dell’antieroe Blade nel “travagliato” cinecomic di casa Marvel Studios. La fonte non specifica la natura del ruolo di Ali, ma è molto probabile che si tratti di qualcosa di assolutamente centrale. Al momento il cast del nuovomovie comprende Rupert Friend (ultimo ingresso in ordine di tempo), Scarlett Johansson, Manuel Garcia-Rulfo e Jonathan Bailey. Il nuovo, come oramai noto, sarà diretto da Gareth Edwards (Godzilla), con Steven Spielberg che produrrà attraverso Amblin Entertainment, e Frank Marshall e Patrick Crowley che produrranno attraverso Kennedy-Marshall.