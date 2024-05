Jurassic World 4 | Mahershala Ali in trattative per unirsi al film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di venerdì 31 maggio 2024)4:Ali inperalL’attore premio OscarAli è inper partecipare al nuovo sequel di, attualmente noto solo come4, in fase di sviluppo presso la Universal. Una volta firmato, si unirà al cast già annunciato composto da Scarlett Johansson, Jonathan Bailey, Manuel Garcia-Rulfo e Rupert Friend. A riportare la notizia di queste nuoveper ilè Variety, che però sottolinea come al momento non siano ancora stati comunicati dettagli ufficiali sui personaggi che questi attori andranno ad interpretare. Per quanto riguarda Ali, sorge però il dubbio sul suo coinvolgimento Blade, ildel MCU la cui produzione dovrebbe grossomodo coincidere con quella di4.