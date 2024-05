Jose Mourinho torna alla guida del Fenerbahce

Leggi tutta la notizia su justcalcio

(Di venerdì 31 maggio 2024) 2024-05-31 10:35:40 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione:è pronto per un rapido ritornodel, secondo quanto riferito in Italia. L’ex allenatore di Chelsea, Man United e Tottenham è stato esonerato dRoma a gennaio dopo aver faticato a ripetere lo stato di forma che lo aveva visto piazzarsi tra i primi sei in Serie A nelle sue prime due stagioni allo Stadio Olimpico. Il 61enne hato la Roma al titolo della UEFA Europa Conference League del 2022, ma ha perso la finale di Europa League del 2023 ai rigori contro il Siviglia. Ismail Kartal ha perso solo una delle sue 38 partite della Super Lig turcadel Fener in questa stagione e ha accumulato 99 punti, ma è comunque arrivato secondo, tre punti dietro gli acerrimi rivali del Galatasaray, la terza stagione consecutiva in cui il club ha concluso al secondo posto.