John Elkann la rivelazione sulla madre Margherita Agnelli | Abbiamo subito violenze fisiche e psicologiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) La vicenda dell’eredità della famigliaha spaccato una delle famiglie più note e potenti d’Italia. Il presidente di Stellantisne parla in una lunga intervista al quotidiano Avvenire, in cui fa accenno anche alle “” subite dalla. Attualmente è in corso una causa a Torino. Nel 2004di, Lapo e Ginevra) aveva firma un accordo con cui rinunciava sia alle quote azionarie del padre Gianni, sia alla futura eredità della(Marella Caracciolo), in cambio del pagamento di 1,2 miliardi di euro. Poi però la donna, ritenendo che ai tempi dell’accordo del 2004 le fosse stata nascosta una parte del patrimonio del padre, ha fatto causa. La prima persa nel 2015, la seconda ancora in corso.