Jessika e Davide vita nella borgata solitaria | Dopo 41 anni qui nascerà una bambina

(Di venerdì 31 maggio 2024) Il luogo comune li vorrebbe abitare in mezzo a un ‘nulla’ che entrambi, al contrario, assicurano essere molto più di quanto offra la "troppo facile"in città. A detta di, per esempio, la riprova è "libertà che ti dà un posto del genere", per, invece, si trova nel silenzio, esclusività di certe altitudini e "inimmaginabile da altre parti". La loro storia in vero di comune ha ben poco e men che meno proprio il luogo: Casa Golino di Sopra, 1.385 metri sul livello del mare e un chilometro di sterrato senza vie alternative per arrivarci, meglio se con un’auto abbastanza alta da non ‘grattare’. Unadi pietra e legno di un secolo fa o giù di lì, tutt’intorno bosco fitto. Destino segnato, insomma, considerando i tempi che corrono (un po’ troppo): o seconda casa di villeggiatura o località lentamente fagocitata dalla natura per diventare l’ennesima ‘cicatrice’ di epoche dimenticate, a macchiare le criniere verdi delle montagne fra Emilia e Toscana.