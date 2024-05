Jennifer Lopez i look più glam sul red carpet di Netflix

Leggi tutta la notizia su velvetmag

(Di venerdì 31 maggio 2024) Oltre ad essere una cantante molto apprezzata a livello globale,è anche un’attrice famosa che di recente è riapparsa sue sul redcon Atlas.è tornata sullo schermo e anche sul red, protagonista a tutto tondo e ancora una volta in casa. Tutto merito di Atlas, film fantascientifico alle prese con l’intelligenza artificiale. Nel mezzo, però, la popstar e attrice si è concessa numerosi red, anche per allontanarsi dai titoli di gossip che alimentano la presunta crisi di coppia con il marito Ben Affleck mai affrontata formalmente da entrambi i coniugi.. Crediti: Ansa/– VelvetMagConcentrata sulla sua carriera,nelle ultime settimane è stata coinvolta più volte sul reddie nel press tour dedicato ad Atlas e, per l’occasione, ha avuto modo di sfoggiare tutto il suo