Jade Cargill va protetta

(Di venerdì 31 maggio 2024) La fretta è una cattiva consigliera. In un Mondo come il pro-wrestling che per natura è dinamico, dove costantemente si spingono verso l’alto atleti ritenuti meritevoli, prontamente sostituiti quando non all’altezza da altri in rampa di lancio, far debuttare una lottatrice ancora inesperta su tanti aspetti significa portarla alla gogna.è ancora titubante sul ring; Sbaglia alcune prese, è in ritardo alle volte su altre e, quando non è lei a sbagliare, sbagliano le altre mandandola in una profonda confusione. Quando lei è sul ring tutto deve andare perfettamente perché ancora non è in grado di gestire l’imprevisto. Ciò è sotto gli occhi di tutti, non serve una ventennale esperienza sul ring per intenderlo. Però laera un pezzo da novanta e quando la sua strada si separò da quella della AEW, la WWE si affrettò (giustamente) ad ingraziarsi le sue attenzioni offrendole un contratto.