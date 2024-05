Jacobelli | Agente Lautaro Martinez per sua sfortuna c’è di mezzo Marotta!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) Si continua ad analizzare la situazione legata ae al suo rinnovo di contratto con l’Inter. Xavierdice la sua, chiamando in causa anche l’e il dirigente nerazzurro. RUOLO – Xavierinterviene su Radio Radio Mattino Sport e News parlando dell’argomento più caldo delle ultime ore:e il rinnovo di contratto con l’Inter. Nel corso della trasmissione radiofonica il giornalista dichiara: «Quando un giocatore come, che diventa campione del Mondo, ed è stato finalista di Champions League, trascina l’Inter alla conquista della seconda stella, è evidente che in tutto questo ha un ruolo molto importante. Il procuratore fa il gioco delle parti, per suac’è diGiuseppe».