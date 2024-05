Italia Under-19 Europei in arrivo | un Primavera Inter al raduno

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’-19 a luglio giocherà glidi categoria. A inizio giugno gli Azzurrini avranno undi quattro giorni e fra i convocati c’è undell’. Di seguito la lista e il programma.IN VISTA – Gli-19 si avvicinano per l’, che l’anno scorso ha vinto il torneo. Dopo aver superato a punteggio pieno la fase élite nel mese di marzo, la Nazionale-19 si radunerà dal 3 al 6 giugno al Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia per uno stage che precede di un mese e mezzo la fase finale in programma dal 15 al 28 luglio in Irlanda del Nord, con l’inserita in un girone con i padroni di casa, la Norvegia e l’Ucraina. Fra i ventidue convocati del commissario tecnico Bernardo Corradi figura anche un giocatore delladell’, il centrocampista Luca Di Maggio.