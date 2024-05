Italia prime prove tattiche a Coverciano verso Euro 2024

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di venerdì 31 maggio 2024) L’di Luciano Spalletti ha iniziato il radunoglipei in quel di. Una seduta di allenamento divisa fra una prima parte dedicata al riscaldamento e una seconda incentrata su esercitazioni tecnico-. Giornata iniziata con del lavoro il palestra, poi gli Azzurri sono scesi in campo per esercizi fra gli ostacoli, palleggi sulle triangolazioni e sequenza di ripetute. Ancora assenti Scalvini e Scamacca, impegnati fino a domenica nel recupero che vedrà coinvolte Atalanta Fiorentina, più Acerbi infortunato, Spalletti ha diviso la rosa in due squadre da dodici elementi e Federico Chiesa jolly. Nella partitella 11 contro 11 con due squadre schierate su campo ridotto, la prima è stata disposta con il 4-3-3 con Donnarumma in porta; difesa con da destra a sinistra Di Lorenzo, Mancini, Bastoni e Cambiaso; il trio Frattesi-Cristante-Fagioli a centrocampo, e il tridente offensivo con da destra a sinistra Chiesa, Raspadori e Zaccagni.