Italia-Norvegia calcio femminile quando si gioca la prossima partita | programma orario tv streaming

(Di venerdì 31 maggio 2024) Unica missione: vincere. Dopo ladi questa sera la Nazionalena diè pronta ad accogliere tra le mura amiche lanel quarto appuntamento valido per le qualificazioni ai Campionati Europei 2025. Il match, inalla Stadio Paolo Mazza di Ferrara, andrà in scena il 4 giugno alle ore 18:15. Si tratterà di un secondo incontro a distanza ravvicinata per le azzurre che potranno quindi sfruttare quanto visto ad Oslo per poter intavolare una strategia di gara adeguata al contesto e cercare di dare una spallata in un raggruppamento, quello numero 1, costellato da equilibrio. Ricordiamo infatti che prima dell’inizio del doppio incontro tutti quattro team coinvolti gravitano a tre punti con una vittoria e una sconfitta.