Italia-Brasile volley femminile | dove vedere in tv la Nations League orario programma streaming

(Di venerdì 31 maggio 2024) Domani, sabato 1 giugno (ore 6.30), si gioca, super sfida valida per la fase a gironi della2024 di. Le azzurre vengono da cinque vittorie consecutive una più convincente dell’altra, e con le verdeoro è un vero e proprio scontro diretto per quel che riguarda le posizioni di vertice. Vincerlo significherebbe fare un passo in avanti deciso verso la Final Eight. Ormai le Olimpiadi sono ad un passo, e solo una serie innumerevole e catastrofica di sconfitte, accompagnata da un’impronosticabile striscia di vittorie delle prime delle escluse, porterebbe l’lontana da Parigi. Nei primi due appuntamenti settimanali le ragazze di Julio Velasco sono state delle schiacciasassi: Francia e Repubblica Domenicana sono state travolte senza nessun appello, anche se ora il livello di difficoltà si alza drasticamente.