ITALIA – BRASILE | PARTITA IN DIRETTA

(Di venerdì 31 maggio 2024) E’ tempo di scendere nuovamente in campo per le nostre azzurre e questa volta l’asticella si alza davvero tanto, infatti l’sfiderà ilin un match che si preannuncia fantastico e molto difficile. Le azzurre sono arrivate sin qui vincendo 5 partite e perdendo solamente lad’esordio contro la Polonia.dopohanno messo in campo una bella pallavolo, ma sappiamo bene che solamente questo fattore non basta e contro squadre come ilbisognerà sicuramente ridurre qualche errore che l’ha commesso un po’ troppo, soprattutto contro la Repubblica Dominicana. Nel Ranking mondiale iloccupa il 2° posto, mentre l’occupa il 5° posto. Battere insignificherebbe conquistare tanti punti per il ranking mondiale, cosa che le nostre azzurre dovranno obbligatoriamente fare.