Fonte : sportface di 31 mag 2024

Credo che siano questi i match che tutti vogliono giocare e noi avremo la possibilità di farlo in una competizione prestigiosa come la VNL. Si tratterà di un bel test per noi considerando che stiamo crescendo partita dopo partita.

Italia-Brasile Barbolini | Partita difficile contro una delle squadre migliori al mondo