Isola dei Famosi Luxuria crolla con il reality e Casalegno festeggia | Ma non erano amiche?

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di venerdì 31 maggio 2024) Polemiche all’dei: ascolti in caduta libera mentreaffronta una crisi eil compleanno in Honduras. Fan indignati: “Ma non? L’deisembra essere a un passo dal naufragio, con gli ascolti in caduta libera e una Mediaset preoccupata che deve decidere come affrontare la crisi. Nel frattempo, una piccola polemica ha acceso il dibattito su Elenoire, che alcuni fan del programma (anche se una minoranza) ritengono colpevole di comportamenti inappropriati.in crisi mentre– Dove sono finite le? (credit Mediaset Infinity) – Cityrumors.it“Bella amica che sei, l’affonda e tu pensi a divertirti”, si legge in alcuni commenti. Gli ascolti, come detto, rappresentano il punto più critico di questa stagione, con la possibilità di una chiusura anticipata che si fa sempre più concreta.