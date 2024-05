Isola Corona senza freni contro Luxuria | Un uomo con il c** e le tette finte

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di venerdì 31 maggio 2024) Ha fatto molto discutere il cambio alla condizione de L’dei Famosi in questa edizione con Vladimirche ha preso il posto diIlary Blasi. A parlarne, ancora, è stato a Gurulandia Fabrizioche non ha risparmiato commenti molto forti verso l’attuale conduttrice. L’ex re dei paparazzi ha usato frasi offensive a cui la diretta interessata ha voluto replicare. L’attacco nei confronto diè arrivato mentrecommentava la decisione dei vertici Mediaset di affidare al’edizione in corso dell’: “Ai tempi ho parlato con chi si occupa della produzione de L’dei Famosi in Mediaset ed era disperato per la scelta di Pier Silvio Berlusconi che voleva fare un provino a Vladimirper capire se poteva essere un ipotetico conduttore”.