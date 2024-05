Irene Tinagli Pd | Siamo sempre atlantisti Col Ppe si può dialogare

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024) Roma, 31 maggio 2024 – "Un’Europa più integrata, il sostegno agli investimenti, l’attenzione alla transizione ecologica e un modello di crescita economica più sostenibile". L’economista ed eurodeputata del Pd, presidente della commissione per i problemi economici e monetari a Bruxelles, risponde così alla domanda sugli obiettivi che si pone il suo partito nella prossima legislatura europea: "E non solo: lotteremo contro i paradisi fiscali per avere più equità, affinché le multinazionali paghino il giusto. Poi ci auguriamo progressi sull’unità sulla salute e i diritti dei lavoratori, dopo la direttiva sul salario minimo e le tutele per i rider". Dopo il voto su cosa si può incardinare una nuova intesa tra Popolari e Socialisti? "Sul lavoro, sulla salute e sull’ambiente dall’inizio della legislatura abbiamo messo a punto insieme un programma negoziato e condiviso.