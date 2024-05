Io e i miei fratelli abbiamo subito violenze psicologiche e fisiche da parte di nostra madre

Leggi tutta la notizia su pettegolezzicelebrita

(Di venerdì 31 maggio 2024) Decenni di divisione La famiglia Agnelli, erede dell’influente dinastia torinese che ha plasmato l’economia italiana del XX secolo, è coinvolta in un aspro conflitto interno da oltre vent’anni. Al centro di questa controversia giudiziaria c’è la contesa eredità che coinvolge Margherita Agnelli e i suoi tre figli. Margherita contesta la divisione del patrimonio ereditario, che ha portato il figlio John Elkann a prendere la guida di Exor, la holding di famiglia. Molteplici cause legali in tutte le città La battaglia sull’eredità ha portato a quattro processi separati: a Ginevra, Thun, Torino e Milano. Ogni causa affronta diversi aspetti della ricchezza e dell’eredità della famiglia. La Mostra di Torino e la controversia sulle rendite Un tema chiave nel processo torinese è la rendita del trust costituito da Marella Agnelli,di Margherita e vedova di Gianni Agnelli.