Investimenti innovazione e tecnologia Ecco l’eccellenza delle piccole imprese

(Di venerdì 31 maggio 2024) Nell’ultimo quinquennio hanno raddoppiato i ricavi, hanno assunto più di 21mila persone e fatto miliardi di utili, molti dei quali sono stati però reinvestiti. Sono lee medieitaliane di eccellenza, premiate ieri al Centro Congressi di Assolombarda. A selezionarle è stata la società di consulenza strategica Global Strategy, che ha presentato i risultati della quattordicesima edizione del suo Osservatorio Pmi, nel corso di un convegno intitolato: "La metamorfosiaziende familiari: evolvere fra tradizione, capitale umano e intelligenza artificiale". L’evento, che aveva come sponsor Azimut, è stato realizzato con la collaborazione di Assolombarda e il sostegno di Confindustria. Per individuare le pmi eccellenti, Global Strategy ha preso in esame i dati di bilancio degli ultimi 5 anni di oltre 70mila aziende italiane, identificando poi quelle che fatturano tra i 25 e i 250 milioni annui.