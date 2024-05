Intanto la Vis organizza il ritiro Spunta una località in provincia

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) di Amedeo Pisciolini La Vis Pesaro è al lavoro per presentare tutta la documentazione necessaria per l’iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie C 2024-25 che scade il 5 giugno. Con tutti i requisiti a posto l’iscrizione è pura formalità. Nel frattempo la società biancorossa guidata dal presidente Mauro Bosco sta pensando anche al luogo dove svolgere ilprecampionato e in questo senso potrebbere unaindi Pesaro-Urbino (a Carpegna ci sarà il Rimini). Anno scorso come ci si ricorderà era stato scelto San Lorenzo Dorsini, sulle Dolomiti. Oggiil presidente Mauro Bosco incontrerà la stampa per la conferenza di fine stagione e per parlare del futuro. Un appuntamento importante per conoscere gli obiettivi e le intenzioni di un presidente che sta guidando da sette stagioni una società che è riuscita a mantenere la serie C, il terzo livello del calcio italiano.