Inside Out 2 e gli altri film in uscita nell’estate 2024

(Di venerdì 31 maggio 2024) Quest’estate ci sarà spazio per un grande ventaglio di generi cinematografici che vanno dal kolossal al cinema di animazione. In arrivo diverse pellicole molto attese dai fan e non solo come “Out 2” , “Bad Boys 4”e “Horizon: An American Saga”Out 2 e Bad Boys: Ride or Die, le Emozioni di nuovo al cinema ed una nuova occasione per Will SmithOut 2, fonte nerdpool.itUno deipiù attesi questa estate, in arrivo nelle sale cinematografiche italiane il prossimo 19 giugno, è senza dubbio il nuovodi animazione “Out 2” firmato dalla Pixar. Nel sequel di “Out”, premiato con l’Oscar al migliord’animazione, ritornano le avventure della piccola Riley ora un’adolescente che deve affrontare la pubertà.