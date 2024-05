Inganni digitali come l’Ue può contrastare la manipolazione russa dell’informazione

Leggi tutta la notizia su formiche

(Di venerdì 31 maggio 2024) Due giorni prima di un’importante elezione in Slovacchia, è stata pubblicata e condivisa su Facebook una registrazione audio. In quest’ultima, il leader del partito liberale “Slovacchia Progressista” sembrava discutere con un giornalista sutruccare le elezioni. La registrazione è stata immediatamente denunciatafalsa ma, essendo stata pubblicata durante le 48 ore di silenzio elettorale, è stato difficile smentirla. Tra meno di una settimana, 373 milioni di cittadini saranno chiamati ad esprimere il loro voto per definire la direzione dell’Unione europea su questioni fondamentalisicurezza, ambiente e migrazione. In queste elezioni, il Cremlino ha tutto l’interesse ad intralciare il processo democratico e ad indebolire il supporto europeo all’Ucraina per mezzo di campagne di disinformazione mirate.