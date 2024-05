Inflazione a maggio prezzi in salita di 08% | come in aprile Rallenta a +2% il carrello della spesa Nell’Eurozona aumento medio del 26%

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 31 maggio 2024)stabile a: l’indice nazionale deial consumo per l’intera collettività è aumentato dello 0,2% su base mensile e dello 0,8% su base annua,nel mese precedente, stando alle stime preliminari dell’Istat. Su base annua l’dunque “si mantiene allo stesso livello di”. Idei beni alimentari, per la curacasa epersona, il cosiddettono su base tendenziale (da +2,3% a +2%), mentre quelli dei prodotti ad alta frequenza d’acquisto restano stabili (a +2,6%). L’acquisita per il 2024 è pari a +0,8% per l’indice generale e a +1,8% per la componente di fondo. Secondo Eurostat l’nell’area dell’euro aè stata invece del 2,6%, inrispetto al 2,4% di