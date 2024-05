Infiltrazioni lavori al tetto della palestra Urbani

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di venerdì 31 maggio 2024) Via libera alla manutenzione straordinariacoperturadedicata a Carlo. Lo ha deciso ieri mattina la giunta comunale riunita a Palazzo del Popolo. Approvato il progetto esecutivo deialla coperturache si trova in piazza Salvo D’Acquisto. Questo ulteriore intervento si aggiunge alle numerose azioni di manutenzione straordinaria messe in atto dall’assessorato agli impianti sportivi insieme con gli uffici e i tecnici comunali, con lo scopo, come è stato sottolineato durante igiunta, di restituire agli utenti e ai praticanti sportivi strutture dignitose e funzionali alle molteplici attività che si svolgono al loro interno. I, per un importo complessivo di 133 mila euro, si rendono necessari per eliminare alcuneprovenienti dalla copertura.