Industria meccanica fatturati in calo nel primo semestre 2024

(Di venerdì 31 maggio 2024) Secondo il sondaggio di Anima Conf, circa la metà delle aziende associate prevede una contrazione del fatturato alla chiusura del. Il presidente Marco Nocivelli «Il settore dell’è bloccato: bisogna far chiarezza sul piano Transizione 5.0» Unin salita per l’italiana: questo è il quadro che emerge dal sondaggio diffuso da Anima Confalle aziende associate. Secondo il 45,7% del campione, ildi quest’anno chiuderà inrispetto al2023; per il 26,1% delle aziende intervistate ilsupererà il -5%. Meno di un’azienda su quattro prevede una crescita del fatturato. «Sono numeri preoccupanti che rispecchiano lo stato di salute di alcuni comparti fondamentali all’interno dell’economia italiana».