Indagine calcioscommesse la Lega B prende posizione dopo gli ultimi casi

(Di venerdì 31 maggio 2024) Pisa, 31 maggio 2024 - Ladi Serie B ha aumentato la propria attenzione sulle condotte antisportive, alla luce dell'inchieste per il calcio scommesse degligiorni. La primamette al centro anche l'ex giocatore del Pisa Francesco Forte, mentre recentemente nel playout tra Ternana e Bari un altro presunto caso è salito alla ribalta. BENEVENTO E FORTE - Arrivano novità per quel che riguarda l’inchiesta sul calcio scommesse a Benevento.la chiusura delle indagini, avvenuta nello scorso mese di aprile, il procuratore federale, su segnalazione della Procura della Repubblica di Benevento, ha deferito al Tribunale Federale Nazionale - sezione disciplinare quattro calciatori per gravi violazioni del Codice di giustizia sportiva.